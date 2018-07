Banche : Visco - introdurre unione mercati capitali per eliminare frammentazione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Va superata in Europa la contrapposizione, debole analiticamente e politicamente poco utile, tra coloro che sostengono la necessità di ridurre i rischi e coloro che ne richiedono una maggiore condivisione. I rischi, infatti, possono essere ridotti anche mediante la loro condivisione: completare l’ unione bancaria e introdurre una sostanziale unione dei mercati dei capitali è la precondizione ...

Giuseppe Conte arriva da Ignazio Visco e scrive su Fb : "Chi ha subito truffe o raggiri dalle Banche sarà risarcito" : Prima le vittime del Salva banche, poi l'uomo che deve vigiliare sugli istituti di credito. Sono i primi appuntamenti pubblici del premier incaricato Giuseppe Conte, che - taxi e scorta - è arrivato a Palazzo Koch per l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.Nella serata di ieri l'incontro con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. "Queste persone, come tante altre, devono ...