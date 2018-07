Banche | Tria con Draghi | ' Tempi maturi per condivisione rischi'

Giovanni Tria promuove Andrea Rivera come dg del Tesoro : l'uomo che ha rovinato le Banche : Per il governo di Giuseppe Conte sembra oramai cosa fatta: ad ore verrà ufficializzata la nomina di Alessandro Rivera alla direzione generale del ministero dell'Economia e delle Finanze guidato da Giovanni Tria. Un dirigente relativamente giovane , classe 1970, che era già stato in pole position per quel ruolo nel 2015, quando premier era ancora Matteo Renzi. ...

A Bruxelles Tria difende l'euro e le Banche italiane - Milano Post : Parlando qui in Lussemburgo, la signora Lagarde ha poi annunciato che intende rivedere al ribasso le stime di crescita della zona euro, notando tra i rischi per l'economia sia le misure ...

Banche italiane e NPL - Tria : Italia ha fatto moltissimo - target quantitativi potrebbero disturbare mercati : Riguardo alla "riduzione degli npl l'Italia ha fatto moltissimo ed è assolutamente in linea con quanto concordato a suo tempo". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin, commentando i progressi compiuti dalle Banche Italiane.

Tria come Scheuble : Borsa boom Lo spread ingrana la retromarcia Rally Banche : Intesa e UniCredit +6% : La Borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo la prima seduta settimanale, risultando la migliore tra le principali piazze finanziarie europee. In attesa delle decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve (possibile un rialzo dei tassi d'interesse negli Usa) e della Bce (dalla riunione di giovedi' sono attese delucidazioni in materia di quantitative easing), sono stati soprattutto i titoli bancari a trainare il ...

Borse Europa positive con Banche dopo intervista a Tria : Il comparto bancario, in particolare italiano, sostiene oggi le Borse europee dopo che nel fine settimana il neo-ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rassicurato i mercati sulla permanenza dell'Italia nell'euro, risollevando il morale agli investotori dopo un G7 deludente.

Tria rianima le Banche - corre anche l'euro. Piazza Affari tenta il grande recupero : Primi scorsi di ottava in grnade stile per Piazza Affari che balza in avanti di oltre il 2% sfrutando la sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo.

Parole Tria mettono le ali a Piazza Affari - sprint delle Banche : A spingere gli acquisti sull'azioanrio italia sono state le Parole di ieri del nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.n I n un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno di via ...

Banche : Apindustria Vicenza - Intesa Sp collaborativa - ma molti sono i problemi : Vicenza, 18 mag. (AdnKronos) – “La principale problematica che l’associazione delle imprese manifatturiere deve affrontare in questo periodo riguarda la ridefinizione delle posizioni nei confronti di banca Intesa Sanpaolo, che ha incorporato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: le imprese che avevano affidamenti aperti in queste popolari finite in crisi, infatti, sono oggi esposte al rischio di una pesante riduzione dei ...

Banche : Apindustria Vicenza - Intesa Sp collaborativa - ma molti sono i problemi (2) : (AdnKronos) – In tale contesto Flavio Lorenzin tende la mano anche alle altre associazioni di categoria del Vicentino, “con le quali è necessaria la massima collaborazione nell’interesse delle realtà aziendali alle prese con il problema delle Banche: Ho avuto occasione di incontrare i vertici delle altre categorie del territorio, riscontrando un impegno fortissimo anche da parte loro”. “Stiamo procedendo tutti nella ...

