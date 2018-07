Banca Generali | raccolta netta giugno a 502 milioni

Piazza Affari : calo per Banca Generali : Rosso per il gruppo Banca rio , che sta segnando un calo dell'1,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Banca Generali punta sull'innovazione : La tecnologia sta cambiando sia il mondo della finanza sia quello dell'industria, creando nuove opportunità di business 4.0. La sfida è però capire come coniugare al meglio l'innovazione con settori per natura "tradizionali" come quello Bancario, assicurativo o del commercio al dettaglio. Ecco perché Banca Generali, guidata dall'ad Gian Maria Mossa, ha deciso di coinvolgere alcuni big dell'imprenditoria nazionale in un ciclo di incontri moderati ...