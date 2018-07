Banca Carige - Raffaele Mincione chiede la revoca del CdA : Raffaele Mincione , che detiene una quota superiore al 5% del capitale di Banca Carige , ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione, CdA, della Banca genovese, dopo le dimissioni di 3 ...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per l’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova

Banca Carige - ex presidente Giovanni Berneschi condannato in appello a 8 anni e 7 mesi. Pg aveva chiesto 2 anni di meno : Otto anni e sette mesi per Giovanni Berneschi, l’ex presidente di Banca Carige imputato nel processo d’appello sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Il procuratore generale Valeria Fazio aveva chiesto sei anni e otto mesi. In primo grado l’ex numero uno di Carige era stato condannato a otto anni e due mesi. La truffa perpetrata ai danni dell’istituto di credito, secondo l’accusa consisteva nel far ...

Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 19% - - exploit di Banca Carige - +6 - 25% - : Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,19%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.997. L' ...

Piazza Affari : su di giri Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,25%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Azioni Banca Carige - settimana decisiva per l'istituto di credito : Per il momento, l'ipotesi più credibile salita agli onori della cronaca è che dopo la pausa estiva e, dunque, presumibilmente all'inizio dell'autunno, si terrà un'assemblea dei soci che si ...

Banca Carige : Michele Ungaro nominato Direttore Generale di Banca Cesare Ponti : Michele Ungaro, 60 anni, laureato in Economia, proviene dal Gruppo UniCredit dove ha rivestito diversi ruoli manageriali. Nel private banking ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale di ...

A Piazza Affari corre Banca Carige : Grande giornata per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che ...

Banca Carige - dimissioni del Consigliere Stefano Lunardi : Teleborsa, - Dopo lo dimissioni di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige, Giuseppe Tesauro , arrivano anche quelle del Consigliere Stefano Lunardi . Stefano Lunardi, Consigliere di ...

Si dimette il presidente di Banca Carige : “Divergenze sulla governance” : Giuseppe Tesauro si è dimesso dalla carica di consigliere e presidente di Banca Carige con efficacia immediata. Lo rende noto l'istituto, il cui titolo in Borsa - dopo l’annuncio - ha aperto in calo dell’1,2%. Le dimissioni sono motivate «da sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della Banca» si legge in una nota. Tesauro è ent...

Banca Carige - Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA : Teleborsa, - Giuseppe Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige con efficacia immediata. Le dimissioni sono motivate da "sopravvenute divergenze relative alla ...

