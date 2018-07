Bagnacani | fuori da criticità e miglioramenti nei prossimi mesi

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – "Stiamo uscendo da questa criticita' inaspettata di proporzioni elevate, pur con qualche ferita siamo rimasti bene in piedi. Stiamo uscendo da questa situazione e isaranno in miglioramento". Cosi' il presidente di Ama, Lorenzo, a margine di una conferenza stampa a chi gli chiedeva se potesse garantire che la citta' di Roma sara' in sicurezza dal punto di vista dei rifiuti nella stagione estiva.