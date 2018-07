Avellino | AIDAA | “6mila euro di taglia sull’avvelenatore di cani”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Seimiladisaranno pagati dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente “a chiunque con le sue informazioni sia in grado di portare alla individuazione, denuncia e condanna definitiva dell’avvelenatore o degli avvelenatori dei cani di Chiare“. “Sono oramai 9 i cani avvelenati, si tratta di una vera e propria strage programmata, per questo motivo abbiamo deciso di mettere la– dice Lorenzo Croce presidente nazionale di– diciamo da subito che le persone che ci telefoneranno dovranno poi denunciare ai carabinieri quanto di loro conoscenza in modo da portare alla individuazione del responsabile o dei responsabili di tali atti“. L'articolo: “6miladisull’avvelenatore di cani” Meteo Web.