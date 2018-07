: ??Documento della Presidenza dell'Austria: studiare istituzione di centri di rimpatrio in Paesi terzi per migranti s… - masechi : ??Documento della Presidenza dell'Austria: studiare istituzione di centri di rimpatrio in Paesi terzi per migranti s… - masechi : ??Il premier austriaco Kurz dopo l'accordo di Berlino sui centri di transito per gli immigrati al confine di Austria… - sole24ore : Migranti, Austria pronta a «chiudere» la frontiera con l’Italia dopo l’accordo in Germania -

Un documento messo a punto da Vienna chiede di considerare la possibilità di "stabilirediin" per migranti "soggetti a decisioni" definitive e "che non possono essere rinviati verso idi origine, a causa della mancanza di cooperazione" degli Stati. E' il punto centrale di un testo della presidenzaca sui rimpatri, discusso al Comitato strategico su immigrazione, frontiere e asilo. Si ritrova anche nella bozza di lavoro preparata per il vertice di Innsbruck.(Di martedì 10 luglio 2018)