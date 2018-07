Audi - La Q2 e un laser per illuminare la Valle d' Itria

quattroruote

(Di martedì 10 luglio 2018) Per il secondo anno consecutivo, l'è stata sponsor di Viva! Festival, nellad', area della Puglia nota in particolare per i trulli. In occasione della manifestazione dedicata alla musica futuristica, d'avanguardia, elettronica e sperimentale, la Casa dei quattro anelli ha letteralmente acceso le luci sull'evento.L'connect lights. Il festival ha avuto luogo dal 4 all'8 luglio con numerosi concerti di artisti di fama internazionale. Da Locorotondo a Fasano, da Martina Franca a Ostuni fino ad Alberobello e Cisternino, sono state molte le cittadine unite da una programmazione fitta di appuntamenti ed eventi. E per dare il via ai concerti l'ha ideato l'istallazione luminosa "connect lights", una serie di raggie giochi di luce per collegare in cielo le varie località. Con le proiezioni luminose, la Casa ha voluto dare forma a due caratteristiche ...