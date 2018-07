Attori | registi e amici ai funerali di Carlo Vanzina

Vanzina - Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato». L'addio di Attori e registi : «Un signore del cinema» : «Ho saputo da poco che ci ha lasciato Carlo Vanzina . Mio caro amico, persona squisita, persona perbene, ha lottato per mesi come un leone. Sono veramente triste. Abbraccio Lisa, la moglie, e le...

Splendor 27 - il cinema raccontato da autori - Attori e registi : Il mondo scopre Rolando Ravello come attore al fianco di Alberto Sordi in di Ettore Scola . Un'interpretazione memorabile che gli era valsa, teoricamente, la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di ...

Marvel : 10 Attori e/o registi che non sono andati d'accordo con il Cinematic Universe : ... reclutato nel 2006 per lavorare al film che inizialmente doveva uscire nel 2012 , fu rimandato per consentire a Wright di girare La fine del mondo , e rimasto a bordo fino al 2014 quando, a pochi ...