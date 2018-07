Atletica | Europei 2018 | il calendario completo Date | programma | orari e tv

Atletica - Europei 2018 : Italia seconda nel medagliere - brillano Benati e la marcia. La figlia di Fiona May giù dal podio : L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei U18 di Atletica leggera che si sono disputati a Gyor (Ungheria): il secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti, 1 bronzo alle spalle dell’inarrivabile Gran Bretagna) identifica il buon valore delle prestazioni messe in mostra dagli azzurrini guidati da Stefano Baldini. Nel contesto continentale di categoria ci siamo fatti valere e abbiamo fatto la differenza ma come sempre la ...

Atletica – Europei U18 : che spettacolo l’Italia - staffette tutte d’oro a Gyor : Europei U18 di Atletica: a Gyor doppietta Italia, staffette tutte d’oro Gli Europei under 18 di Gyor, in Ungheria, si chiudono nel migliore dei modi: storica doppietta dell’Italia Team con la staffetta mista maschile e femminile. Gli uomini, trascinati in ultima frazione da Lorenzo Benati, trionfano con il tempo di 1:53.01: Federico Manini in prima, Federico Guglielmi in seconda, Francesco Domenico Rossi in terza frazione. Poi ...

Atletica - Europei U18 : EGEMONIA ITALIA NELLA STAFFETTA MISTA! Argento Favro nel salto in lungo e Silvestri nei 400 ostacoli : Si chiudono gli Europei Allievi di Atletica a Gyor (Ungheria) nel migliore dei modi per la nazionale ITALIAna. Doppio oro NELLA STAFFETTA mista, dominata la scena nelle ultime competizioni su pista. Insieme ai due argenti ottenuti nel tardo pomeriggio da Davide Favro nel salto in lungo ed Emma Silvestri nei 400m ostacoli regalano all’ITALIA un sorprendente secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti e un bronzo), battuti soltanto da ...

Atletica - Andrew Howe risorge : 20.47 sui 200 e minimo per gli Europei! Tamberi non decolla : stop a 2.16 : Gianmarco Tamberi non riesce a decollare: alla terza gara in sette giorni, dopo il 2.26 nei pressi di Budapest e il 2.25 di Losanna, il Campione d’Europa si ferma a un mediocre 2.12 sulla pedana di Viersen. In Germania, il marchigiano incappa in tre clamorosi errori a 2.16: siamo davvero lontani dai vertici internazionali, una delle punte di diamante del movimento italiano fatica a riprendersi e a ritrovarsi quando manca un mese alla ...

Atletica – Europei Under18 di Gyor : Favro e Silvestri d’argento : Tutti i risultati degli azzurri all’europeo Under18 di Gyor Nella giornata conclusiva degli Europei under 18 di Gyor, il saltatore piemontese Davide Favro conquista la medaglia d’argento nel lungo con 7,29 (+4.1) e bissa il podio dello scorso anno all’Eyof, quando fu medaglia di bronzo nel triplo. Argento anche nei 400hs per la marchigiana Emma Silvestri con il primato personale di 59.04 e nella stessa finale ottavo ...

Atletica - Europei U18 : Lorenzo Benati Campione - che trionfo sui 400m! Ottimi azzurri a Gyor : A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei U18 2018 di Atletica leggera. Lorenzo Benati domina i 400 metri firmando il nuovo record italiano di categoria (46.85, due centesimi meglio del tempo di Edoardo Scotti dello scorso anno). Si tratta del primo sedicenne azzurro capace di scendere sotto i 57 secondi. Il romano è un appassionato di pianoforte e ha un amore per la cucina, allenato da papà Mario che era presente insieme a mamma Viola, entrambi ...

Atletica - Europei U18 : record sfiorato per Musci - argento nel peso : Europei U18 di Gyor: Musci argento e record sfiorato nel peso 20,37 A Gyor , Ungheria, , nella seconda giornata degli Europei under 18 , dopo la fantastica doppietta di Finocchietti e Andrei ...

Atletica – Europei U18 : record sfiorato per Musci - argento nel peso : Europei U18 di Gyor: Musci argento e record sfiorato nel peso 20,37 A Gyor (Ungheria), nella seconda giornata degli Europei under 18, dopo la fantastica doppietta di Finocchietti e Andrei nella marcia, il pugliese Carmelo Musci ha conquistato la medaglia d’argento nel peso con 20,37, sotto l’acquazzone, a un solo centimetro dalla record italiano di categoria (20,38 di Sebastiano Bianchetti nel 2013). Nel lungo, in una gara ...

Atletica - Europei U18 2018 : argento di Carmelo Musci nel peso! Larissa Iapichino settima - Benati miglior tempo : A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei U18 2018 di Atletica leggera. Seconda giornata di gare in terra magiara con una cospicua assegnazione di titoli e non sono mancate le gioie per l’Italia. GETTO DEL PESO (maschile) – Carmelo Musci conquista una belle medaglia d’argento con una bordata interessante a 20.37, ad appena un centimetro dal record italiano di categoria (20.38 di Sebastiano Bianchetti nel 2013). Il gigante di ...

Atletica – Europei Under 18 - prestazione straordinaria nella marcia di Davide Finocchietti ed Aldo Andrei : Fantastica doppietta azzurra Finocchietti-Andrei agli Europei Under 18 di Gyor nei 10000, a vent’anni dall’ultimo uno-due azzurro in un campionato europeo Fantastica doppietta azzurra nella seconda giornata degli Europei Under 18 di Gyor (Ungheria). Il livornese Davide Finocchietti è il nuovo campione europeo dei 10000 di marcia. Alle sue spalle, in una meravigliosa mattinata per l’Italia Team, si è piazzato il trentino ...

Atletica - Europei U18 2018 : doppietta Italia nella marcia! Davide Finocchietti in trionfo davanti ad Aldo Andrei : Magnifica Italia agli Europei U18 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria). La marcia continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese: dopo il bronzo conquistato ieri da Simona Bertini sui 5000m, oggi ci hanno pensato i ragazzi a piazzare una sonora doppietta sui 10000 metri di tacco e punta. Davide Finocchietti ha messo in fila tutti gli avversari con un’azione perentoria che gli ha permesso di trionfare con il ...

Atletica - Europei U18 2018 : Simona Bertini - marcia di bronzo! Larissa Iapichino subito in luce - azzurri in grande spolvero : A Gyor (Ungheria) sono incominciati gli Europei U18 2018 di Atletica leggera. Ottimi riscontri per l’Italia con i suoi allievi. Di seguito tutti i risultati degli azzurri. 5000 METRI DI marcia (femminile) – Arriva subito una medaglia grazie a Simona Bertini che conquista il bronzo: i 30 °C non mandano in difficoltà la 17enne bolognese che durante l’ultimo giro beneficia di uno stop inflitto alla turca Evin Demir e riesce ...

Atletica : Tortu agli Europei correrà 100 e staffetta - niente 200 per questa stagione : ROMA - Il nuovo astro dell'Atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino , 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà anche ala gara dei 200.

