Atalanta | Kranevitter e la mossa per l’attacco | le novità dal mercato

(Di martedì 10 luglio 2018) L’si continua a muovere sulper rafforzare la rosa a disposizione di mister Gasperini, non soloin arrivo L’si sta muovendo in sordina per rafforzare la propria rosa. Il presidente Percassi, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe avanzato un’offerta ufficiale per, ritenuto il centrocampista giusto per sostituire Cristante, approdato alla Roma. Ma non è tutto, nelle ultime ore l’è tornata all’assalto per Brignola, esterno offensivo di piede mancino che l’anno scorso si è messo in luce con la maglia del Benevento. Due operazioni molto interessanti da parte del club orobico, settimana ricca di appuntamenti, la rosa va rafforzata in vista dell’inizio della stagione.L'articoloe laper l’attacco: ledal...