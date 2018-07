Atalanta in lutto per scomparsa Titta Rota

calcioweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Giornata diper l’per ladi Giovan Battista, per tutti, il cui nome è legato indissolubilmente alla società nerazzurra. Il presidente Antonio Percassi e tutta la famigliacon grande commozione si sono detti “vicini alla famigliaper ladel caroe partecipano al loro profondo dolore”. La maglia nerazzurra è diventata per, bergamasco doc, una seconda pelle, prima come giocatore partendo dal settore giovanile e arrivando a disputare sette campionati di Serie A con la prima squadra divisi tra gli inizi degli anni 50 e i primi anni 60, quindi come allenatore per altre cinque stagioni, riportando l’nella massima serie negli storici spareggi a Genova e Bologna del 1977 con Cagliari e Pescara. Giocatore, allenatore, soprattutto tifoso dell’che non ha mai smesso di ...