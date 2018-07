Atalanta | due giovani passano al Pescara

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Samp - per il portiere Cragno o pista estera - duello con l'Atalanta per Jankto : PARTITO Viviano , Sporting Lisbona, ora l'emergenza numero uno per la Samp è in porta: da oggi pomeriggio Sabatini, Osti e naturalmente Ferrero e Romei dovranno infatti definire le strategie per ...

Atalanta e Torino a “duello” : che scontro sul mercato! : Atalanta e Torino alle prese con una ‘contesa’ sul mercato, l’oggetto è uno dei calciatori più interessanti della nostra Serie A Atalanta e Torino si stanno contendendo in queste ore, uno dei calciatori più interessanti del campionato italiano. Nelle ultime annate, Jakub Jankto si è messo in luce a suon di giocate di qualità ed anche gol, che non guastano certo per un centrocampista d’inserimento qual è. Il calciatore ...

Atalanta - rinforzi in arrivo : due “mancini” per Gasperini : Atalanta vivacissima sul mercato, il club nerazzurro prova a piazzare due colpi in entrata dopo la cessione di Cristante alla Roma L’Atalanta si appresta a giocare un’altra stagione ricca di impegni, come quella appena conclusa. Ci sarà l’Europa League a condire le serate atalantine, oltre a campionato e Coppa Italia. La società però, vuole evitare di commettere lo stesso errore dell’anno scorso, quando la rosa è parsa un ...

Atalanta - dalle cessioni incassa 142 milioni in due anni : perché deve ringraziare Gasperini : Per diventare grande, l'Atalanta ha scelto la strada meno illuminata, la più difficile, ma come ogni percorso ostico, se non uccide, alla fine fortifica. Anziché tenere in rosa i giocatori migliori, ...

Calciomercato Atalanta - quattro cessioni e due acquisti : si può chiudere nelle prossime ore : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gasperini. Già decisa la cessione di Cristante ormai ai dettagli con la Roma, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ previste altre due operazioni in uscita, si tratta di Hateboer e dell’attaccante Cornelius. In entrata è testa a testa tra Soriano e Castro con ...

Diretta / Juventus Atalanta Primavera (risultato live 2-0) streaming video e tv : bianconeri avanti di due gol : Diretta Juventus Atalanta Primavera: info streaming video e tv del match dell'ultima giornata del campionato giovanile. La Dea è già sicura delle semifinali play off.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:40:00 GMT)

Tifosi vicini al Cagliari a due giorni dalla fondamentale partita casalinga con l’Atalanta : Tifosi vicinissimi al Cagliari a due giorni dalla fondamentale partita casalinga con l’Atalanta. Una sfida che mette in palio da una parte la salvezza (per i rossoblù) e dall’altra il possibile accesso diretto all’Europa League. Centinaia di supporter sardi si sono ritrovati fuori dalla Sardegna Arena in concomitanza con la seduta pomeridiana di allenamento. E il loro calore è stato premiato con il libero accesso agli spalti. I ...