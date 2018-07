Astronomia | come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde

Astronomia : “Marte come non lo avete mai visto!” - il 27 giugno la presentazione delle foto di CaSSIS : Mercoledì 27 giugno si terrà, presso la sede dell‘Agenzia Spaziale Italiana, l’evento “Marte come non lo avete mai visto! CaSSIS – Prime immagini“: verranno presentate le prime foto riprese dallo strumento CaSSIS in orbita intorno al Pianeta Rosso. Un importante appuntamento che svelerà, nei suoi dettagli, Marte. Le immagini, mai viste prima, sono state scattate dallo strumento CaSSIS, la fotocamera progettata ...

Astronomia : ricostruito l’identikit del giovanissimo Marte - ecco come appariva 3.7 miliardi di anni fa : La notizia arriva subito dopo l’annuncio che il rover Curiosity della NASA ha individuato molecole organiche sulla superficie del Pianeta Rosso: una ricerca della Purdue University, pubblicata su “Icarus“, ha ricostruito l’identikit del giovane Marte, circa 3.7 miliardi di anni fa. Si è scoperto che il Pianeta Rosso era un luogo freddo e ghiacciato, ma con sistemi idrotermali potenzialmente favorevoli alla vita: tale ...

Astronomia : Plutone ha le dune come la Terra ma non sono di sabbia : Anche su Plutone ci sono le dune, come sul nostro pianeta, su Marte e Venere: non sono però fatte di sabbia, ma di granelli di metano solido. A questa conclusione è giunto lo studio pubblicato su Science, che ha analizzato gli ultimi dati della sonda NASA New Horizons, raccolti durante il flyby del 14 luglio 2015. Un gruppo di planetologi e fisici dell’Università di Plymouth, dell’Università di Colonia e dell’Università Brigham ...

Astronomia : le sorprese di Plutone - origini a base di azoto e comete : Continua a riservare sorprese e guadagnarsi gli onori della cronaca, come se volesse prendersi una rivincita sul declassamento a pianeta nano decretato dall’Unione Astronomica Internazionale nel 2006: Plutone, l’ex nono pianeta del Sistema Solare, torna a far parlare di sé per uno studio sulla sua formazione condotto da un team del Southwest Research Institute di San Antonio (Texas). La ricerca è stata illustrata nell’articolo “Primordial N2 ...

Astronomia : nuove rivelazioni da Rosetta sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko : La singolare forma della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko sarebbe responsabile dei numerosi getti di gas e polveri che interessano la sua superficie. Lo studio, realizzato dal Max Planck Institute e pubblicato su Nature Astronomy ha visto protagonista la cacciatrice di comete Rosetta: la sonda ha scoperto che le zone concave di 67P collimano con le emissioni di gas e polveri come una lente ottica e la complessa topografia della cometa ...

Astronomia : un pianeta del sistema di Trappist 1 ha un nucleo di ferro come la Terra : Due ricercatori della Columbia University, Gabrielle Englemenn-Suissa e David Kipping, hanno scoperto che uno dei sette pianeti del sistema di Trappist 1 ha un nucleo di ferro molto simile a quello della Terra: lo studio, pubblicato su ArXiv, ha rilevato che il pianeta Trappist 1e è caratterizzato da un’alta probabilità di avere un campo magnetico protettivo generato dal nucleo metallico, simile quindi a quello della Terra. I due esperti ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...