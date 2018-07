Aspirina | la scoperta che cambia tutto | la grave e diffusa malattia che combatte

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Grazie alle proprietà analgesiche e antinfiammatorie,allevia rapidamente dolori e infiammazioni come in caso di mal di testa, dolori cervicali e mal di schiena. Non solo. L’acido acetilsalicilico – il nome scientifico dell’– potrebbe essere utile anche nell’Alzheimer. Ad affermarlo è un nuovo studio neuroscientifico, guidato dalla Rush Medical University: la ricerca, su modello animale di topo, mostra che il popolare farmaco favorisce lo smaltimento di sostanze tossiche per il cervello, come le placche amiloidi, accumuli che distruggono le connessioni fra cellule nervose e che rappresentano una delle principali manifestazioni dell’Alzheimer. I risultati sono pubblicati su The Journal of Neuroscience. I ricercatori hanno somministrato acido acetilsalicilico orale a basse dosi in un campione di topi con Alzheimer per un periodo di un mese. ...