Ascolti tv | per Temptation Island il miglior debutto di sempre

Ascolti Boom per Temptation Island 2018 - miglior risultato di sempre : Ascolti record per la prima puntata di Temptation Island Partenza record per la quinta edizione di Temptation Island su Canale 5. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 spettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di ...

Ascolti tv di ieri : boom per Temptation Island 2018 - batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Ascolti TV | Domenica 8 luglio 2018. Miami Beach 13.31% - il Gp di Gran Bretagna 10.87%. Solo l’8.51% per Poldark : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 13.31% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8.51% di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.36%). Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto 1.034.000 spettatori con il 6.01% di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video 755.000 ...

Ascolti TV | Sabato 7 luglio 2018. 44.3% per Russia-Croazia. Balalaika 19.9% - Love is alla you Need 12.1% : Russia-Croazia Su Rai1 Love is All you Need ha conquistato 2.020.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Russia-Croazia ha raccolto davanti al video 7.808.000 spettatori pari al 44.3%% di share e a seguire Balalika 1.922.000 (19.9%). Su Rai2 Incubo Biondo ha interessato 842.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 La Piccola Principessa ha intrattenuto 651.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

Ascolti tv ieri - Boom Canale 5 per Russia Croazia | Dati Auditel 7 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 luglio 2018? Come è andata la sfida fra Russia e Croazia e quanti telespettatori hanno seguito l’ultima partita dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Quanti, invece, hanno visto il film su Rai 1 o gli altri programmi proposti dai maggiori canali del digitale terrestre? Ascolti tv ieri, 7 luglio 2018 **Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 **ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI 1. Due famiglie, ...

Ascolti TV | Venerdì 6 luglio 2018. In 9 - 4 mln per la disfatta del Brasile (44.5%) - Balalaika 19.2% : Brasile-Belgio Su Rai1 La Memoria del Cuore ha conquistato 2.267.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 la partita Brasile-Belgio ha raccolto davanti al video 9.435.000 spettatori pari al 44.5% di share (il pre e il post partita nel complesso hanno ottenuto 5.279.000 spettatori con il 28.2%). A seguire Balalaika ha ottenuto 3.110.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2 Il Bersaglio della Vendetta ha interessato 826.000 spettatori pari al ...

Boom d'Ascolti per i mondiali di Russia 2018 su Canale 5 : Il 6 luglio è stata una giornata da record per gli ascolti dei mondiali di Russia 2018 su Canale 5. La sfida 'Brasile-Belgio', in diretta alle ore 20.00, ha fatto registrare numeri da capogiro, ...

Wind Summer Festival 2018 - Ascolti sottotono per la prima puntata : Non è stata una partenza memorabile per l'edizione 2018 del Wind Summer Festival, il programma incentrato sulle canzoni dell'estate, che quest'anno ha visto alla conduzione Ilary Blasi accompagnata da Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Nonostante la presenza di artisti del calibro di Annalisa, Emma, The Giornalisti, il vincitore di Amici 2018 Irama ed altri, la trasmissione non è andata oltre i due milioni e mezzo venendo raggiunta in ascolti dalla ...

Ascolti TV | Giovedì 5 luglio 2018. 2.554.000 spettatori sia per Don Matteo in replica (14.1%) che per il Wind Summer Festival (15.1%) : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.554.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.554.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Maze Runner – La Fuga ha interessato 880.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 1.164.000 spettatori (6%). Su Rai3 Under the Radar ha raccolto davanti al video 930.000 ...