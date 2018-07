Ascolti TV | Lunedì 9 luglio 2018 Partenza sprint di Temptation Island 21 2% | Tutto

davidemaggio

(Di martedì 10 luglio 2018)Su Rai1 la fiction in prima visionePuò Succedere 3 – in onda dalle 21.38 alle 23.29 – ha conquistato 3.132.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 7 minuti (2.926.000 – 13.7%) – la prima puntata di5 – in onda dalle 21.23 alle 0.31 – ha raccolto davanti al video 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui glidell’esordio della precedente edizione). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 The Losers ha intrattenuto 1.195.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Regali da uno Sconosciuto ha ottenuto 957.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Gli Spietati totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 In Onda ha registrato 979.000 spettatori con uno share del 4.8%. ...