Ascolti Boom per Temptation Island 2018 | miglior risultato di sempre

Ascolti tv di ieri : boom per Temptation Island 2018 - batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share : Ascolti tv prima puntata Temptation Island 2018: boom per il programma di Filippo Bisciglia Passano gli anni ma Temptation Island non stanca mai! E la prova arriva dagli Ascolti tv: la prima puntata dell’edizione 2018 è stata vista da circa tre milioni settecento mila persone, con picchi di quattro milioni. Il programma di Filippo Bisciglia […] L'articolo Ascolti tv Temptation Island 2018 fa boom e vola oltre il 21% di share proviene ...

Ascolti tv di ieri : esordio boom per Temptation Island 2018 che batte Tutto può succedere : Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 9 luglio, dove in prime time c'è stato il debutto di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha trionfato nella gara degli Ascolti serali, battendo la quarta puntata della fiction Tutto può succedere trasmessa su Raiuno e confermando così la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista. Vince ...

Ascolti tv ieri - Boom Canale 5 per Russia Croazia | Dati Auditel 7 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 luglio 2018? Come è andata la sfida fra Russia e Croazia e quanti telespettatori hanno seguito l’ultima partita dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Quanti, invece, hanno visto il film su Rai 1 o gli altri programmi proposti dai maggiori canali del digitale terrestre? Ascolti tv ieri, 7 luglio 2018 **Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 **ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI 1. Due famiglie, ...

Boom d'Ascolti per i mondiali di Russia 2018 su Canale 5 : Il 6 luglio è stata una giornata da record per gli ascolti dei mondiali di Russia 2018 su Canale 5. La sfida 'Brasile-Belgio', in diretta alle ore 20.00, ha fatto registrare numeri da capogiro, ...

Ascolti tv ieri - boom Brasile Belgio | Dati Auditel 6 luglio 2018 : I Mondiali di Calcio di Russia 2018 entrano sempre più nel vivo. Gli Ascolti tv di ieri, 6 luglio 2018, premiamo l’ammiraglia Mediaset. La sfida dei quarti di finale fra Brasile e Belgio ha tenuto moltissimi tifosi con il fiato sospeso. Quanti telespettatori, quindi, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per vedere i programmi tv proposti durante la prima serata? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 6 luglio ...

Mondiale di calcio Russia 2018 boom di Ascolti per Mediaset : Gongola il Biscione. Il Mondiale di calcio Russia 2018 “è quello con il più alto ascolto degli ultimi 20 anni”.

Tiki Taka Russia fa boom di Ascolti e conquista i giovani : Sabato sera, la parte del leone nei dati Auditel l'ha fatta la partita Germania-Svezia , 2-1, che ha interessato 5.690.000 telespettatori, share 32,48%. Su Rai 1, la replica di "Cavalli di battaglia" ...

Ascolti Boom - il 99 - 6% davanti alla tv : Un'intera nazione, seppur con appena 330mila abitanti, davanti alla televisione. E' il successo raccolto dalla nazionale islandese all'esordio nel Mondiale, terminato con il prestigioso 1-1 contro l'...

Islanda - Ascolti Boom : davanti alla tv il 99 - 6% del Paese : Un'intera nazione, seppur con appena 330 mila abitanti, davanti alla televisione. È il successo raccolto dalla nazionale islandese all'esordio nel Mondiale, terminato con il prestigioso 1-1 contro l'...

Ascolti TV 13 giugno 2018/ Boom per Federica Sciarelli : flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali : Ascolti TV del 13 giugno 2018: Boom per Federica Sciarelli con Chi l'ha visto: flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali, bene "Il supplente" su Rai2, tutti i dati.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Amici 17 - boom di Ascolti ma è l'edizione più sfigata della storia del talent : boom di ascolti per la finale di "Amici17", il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 che però non raggiunge i numeri delle stagioni precedenti. Il live, dalle 21.35 alle 00.29, ha ...

Amici 17 - Maria De Filippi : la vittoria di Irama senza boom d’Ascolti : Irama vince Amici 17: Maria De Filippi non fa il pieno d’ascolti Si è conclusa lunedì 11 giugno l’edizione 2017-2018 di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare il cantautore Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti della squadra Bianca. La finalissima di Amici 17 era destinata ad un trionfo di ascolti visto l’assenza di concorrenza ma così non è stato anche se ha vinto la serata. La finale di Amici 17 è stata ...

Ascolti tv 10 giugno 2018 : boom di Non è l’Arena - ok Madre Mia : Non è l’Arena, Ascolti tv 10 giugno 2018: nuovo boom per il programma di Giletti Nuovo boom di Ascolti tv per Non è l’Arena. Domenica 10 giugno 2018, in prima serata su La7, il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da una media di 1 milione 798 mila telespettatori, pari al 9,61% di […] L'articolo Ascolti tv 10 giugno 2018: boom di Non è l’Arena, ok Madre Mia proviene da Gossip e Tv.