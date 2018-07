Arriva Microsoft Surface Go | Il Vero Concorrente Economico Di iPad

Microsoft Notizie Arriva su Windows 10 portando il Fluent Design e una nuova Splash-screen : [Aggiornamento1 07/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Dopo Android e iOS, il Colosso di Redmond ha provveduto quest’oggi a rilasciare un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema “MSN Notizie” che adesso diventa ufficialmente Microsoft Notizie in linea con il recente rebrand del servizio. L’update è attualmente ...

Microsoft To-Do : il tema scuro Arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1 Pubblico] : [Aggiornamento1 02/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Microsoft To-Do sta diventando senza ombra di dubbio un ottimo servizio mettendo in difficoltà la concorrenza e il processo di miglioramento e di evoluzione non si è certamente arrestato. Dopo aver visto l’implementazione della condivisione delle liste tra più team di persone ...

Microsoft To-Do : un grande aggiornamento Arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, l’app di casa Redmond dedicata alla produttività con promemoria e liste, si è aggiornata di recente su Windows 10 e Windows 10 Mobile alla versione 1.33.11631.0. Changelog Hai già provato a condividere liste? È sufficiente selezionare l’icona di condivisione, creare il link ed inviarlo ai tuoi collaboratori usando l’app che più preferisci. Abbiamo aggiunto opzioni per configurare “La mia giornata”. Ora puoi scegliere uno ...

E3 2018 : We Happy Few Arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

Crackdown 3 è stato rinviato al mese di febbraio 2019. Arriva la conferma di Microsoft : Dopo i rumor e le voci, Arrivate da fonti attendibili di Kotaku, ora Arriva la conferma: Microsoft ha rilasciato una dichiarazione a Windows Central che annuncia il rinvio del gioco d'azione open-world Crackdown 3.Per essere più precisi, il gioco raggiungerà (si spera) gli scaffali dei negozi nel febbraio 2019 per "assicurare che porti l'esperienza" che i fan meritano.Detto questo, coloro che vogliono vedere più approfonditamente il titolo non ...

Microsoft To-Do : la condivisione delle liste Arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il Colosso di Redmond ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua UWP Microsoft To-Do su tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile. La versione è numerata 1.32.1805.30002 e introduce la tanto attesa List Sharing (o condivisione delle liste tradotto in italiano). Si tratta di una funzionalità annunciata da Microsoft già il 28 maggio, quindi pochi giorni fa, che consente agli utenti di condividere le proprie liste di ...

Microsoft è Arrivata tardi nel mercato mobile per via delle battaglie con l'antitrust : In seguito ad una chiacchierata in occasione della Code Conference tenutasi qualche giorno fa, come riporta MSpoweruser sono state rilasciate interessanti dichiarazioni sulla società.Smith ha in particolare espresso alcune considerazioni sulla situazione attuale di Microsoft nel settore mobile, attribuendo alle controversie legali con l'antitrust la colpa del suo tardo arrivo in questo settore che agli albori era molto promettente.Nei primi anni ...

Microsoft Edge : Arriva su iPhone il supporto ai libri del Microsoft Store : La versione mobile di Microsoft Edge disponibile per iPhone ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che introduce delle funzionalità interessanti e attese da tempo. Sin da quando il browser venne lanciato sulla piattaforma di Apple, presentava una voce che faceva riferimento alla lettura dei libri acquistati dal Microsoft Store ma non risultava ancora funzionante poichè era presenta una scritta “Coming Soon”. Adesso, con la ...

Microsoft Store : Arrivano nuove PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Continua ad aumentare il numero delle Progressive Web App che Microsoft rilascia gradualmente sul proprio Store dimostrando di tenere molto a questa tipologia di applicazione che, secondo molti, potrebbe ridurre il cosiddetto app-gap. Di recente, alla lista si sono aggiunte 7 nuove PWA ovviamente disponibili per Windows 10, Windows 10 Mobile e Windows Mixed Reality. Nonostante non siano famosissime, queste riguardano i più disparati settori: dai ...

Il bagno del futuro è Arrivato… e si basa su Microsoft Azure : Il futuro sarà sempre più caratterizzato dall’Intelligenza Artificiale e dall’Internet delle Cose che approderanno anche all’interno delle nostre case sempre più smart. Questo processo è già iniziato con gli altoparlanti AI e la domotica ma si tratta soltanto di un primo passo verso un qualcosa di più grande. Kohler, una famosa azienda manifatturiera americana produttrice di vasche da bagno e servizi igienici con 145 anni di ...

Microsoft Surface Tablet : Arrivano nuove indiscrezioni! : Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia circa la possibilità di vedere nei prossimi mesi un nuovo prodotto Surface che farà concorrenza al conosciutissimo iPad di Apple! La caratteristica principale di questo Surface Tablet, non sarà il processore, nè la memoria RAM, nè tanto meno la densità pixel del display; la caratteristica che lo contraddistinguerà sarà il prezzo: 400€! I nostri colleghi di WindowsUnited, ci hanno fornito maggiori ...