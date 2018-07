Sampaoli resta ct dell'Argentina : ... che ha un contratto fino al 2022, per discutere i motivi dei cattivi risultati in Coppa del mondo.

Argentina - Sampaoli resta ct : ecco il motivo : L'Albiceleste non intende pagare la penale per uscire anticipatamente dal contratto dell'ex allenatore del Siviglia. Intanto, la Spagna nomina Luis Enrique come nuovo commissario tecnico

Mondiali Russia 2018 - Sampaoli confermato commissario tecnico dell’Argentina : AFA con le spalle al muro : Nonostante l’uscita di scena agli ottavi contro la Francia, l’Argentina ha confermato Jorge Sampaoli nel ruolo di commissario tecnico La disfatta Mondiale non costa cara a Jorge Sampaoli, che rimane saldo alla guida dell’Argentina. Chi si aspettava dimissioni o esonero rimarrà deluso, dal momento che l’ex Siviglia continuerà a guidare la Seleccion. L’AFA non ha intenzione di pagare la clausola di uscita ...

Mondiali 2018 - Argentina 'prigioniera' di Sampaoli : l'esonero costa 20 milioni : TORINO - Dopo il danno anche la beffa. Questa è la situazione dell' Afa , la federcalcio Argentina che si ritrova 'prigioniera' di Jorge Sampaoli . Con l'eliminazione dal Mondiale arrivata agli ottavi ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...

