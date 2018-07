Argentina | per Sampaoli si decide entro fine luglio

MAURIZIO COSTANZO VS BELEN RODRIGUEZ/ "Balalaika è scivolato nel gossip per via della presenza dell'Argentina" : MAURIZIO COSTANZO lancia una nuova frecciatina nei confronti di BELEN RODRIGUEZ, attribuendo anche a lei la causa del flop di Balalaika. Le sue parole. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa Argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Guardiola ct dell’Argentina?/ La Federazione ci prova - pronti 12 milioni all’anno per Pep : Guardiola ct dell’Argentina? La Federazione ci prova, pronti 12 milioni all’anno per Pep, ma è difficile in tempi brevi e va ancora esonerato Sampaoli(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Argentina - Zarate shock : molla il Velez per andare al Boca - è bufera : Improvvisa decisione dell'attaccante, che si accorda con gli Xeneizes e scatena la rabbia dei tifosi e del fratello: "Ha distrutto una famiglia intera, per noi non esiste più". Bruciate le sue maglie, ...

Argentina : compagnia petrolifera di Stato applica aumento del 5 per cento sul litro di benzina - un punto di inflazione : La decisione sarebbe stata presa successivamente alla riunione avvenuta giovedì scorso tra il ministro dell'Economia, Nicolas Dujovne ed il presidente della compagnia, Miguel Gutierrez, e rappresenta ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...

Russia 2018 - Maradona : “per Argentina cronaca di una morte annunciata” : Il match perso 4-3 contro la Francia e l’uscita di scena dell’Argentina dai mondiali sono la “cronaca di una morte annunciata”. E’ il commento di Diego Armando Maradona dopo il ko dell’Albiceleste negli ottavi di finale della coppa del mondo. Ospite del programma ‘De la mano del Diez’ trasmesso dalla tv venezuelana ‘Telesur’, il campione argentino attacca le decisioni tattiche del ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...

Super Mbappè elimina Messi : la Francia vola - l'Argentina piange : C?era una volta l?Argentina dei Maradona, Batistuta e Zanetti. I vicecampioni del mondo escono umiliati dal confronto con la giovane Francia di un Mbappé incontenibile, sempre...

Ultimo tango per Messi - Argentina eliminata dai Mondiali : La Francia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali di calcio eliminando l'Argentina. I Bleus si sono imposti 4-3: show di Mbappé autore di una doppietta.La Francia è così la prima nazionale ad approdare ai quarti di finale ai Mondiali di Russia. La formazione transalpina batte 4-3 l'Argentina dopo una gara ricca di colpi di scena alla Kazan Arena.Al 9' il vantaggio su rigore di Griezmann per i transalpini, al 41' il ...

Spettacolo Francia - Argentina eliminata ai Mondiali 2018 : un super Mbappé cancella Messi : Il 19enne del Paris Saint-Germain si procura un rigore e segna una doppietta: i Bleus si qualificano vincendo in rimonta una partita in cui è successo di tutto

Leo Messi - Mondiali 2018/ Video - Francia Argentina per fare la storia : la Pulce a un bivio : Leo Messi, Mondiali 2018: Video, Francia Argentina per fare la storia: la Pulce a un bivio. Dopo il gol alla Nigeria, gli ottavi sono un altro bivio decisivo(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Mondiali 2018 - Francia pronta per la sfida con l'Argentina : Blues agilmente agli ottavi, ma sono finiti nella parte più dura del tabellone: Mbappè e Griezmann dovranno portare i gol decisivi Francia-Argentina. Orario tv e probabili formazioni

Mondiali 2018 Russia - Argentina : nuovo taglio di capelli per Leo Messi : Il fuoriclasse del Barcellona è pronto per sfidare la Francia e nell'ultima sessione di allenamento si è presentato con un nuovo taglio, decisamente più aggressivo: tutta l'Argentina si augura che le ...