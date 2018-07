Apple Music ha superato Spotify ma non in Italia

Tre lancia Giga Boom Music/ Offerta 3 Italia : 100 giga per un anno e Apple Music per 6 mesi : Tre lancia giga Boom Music: Offerta 3 Italia con 100 giga per un anno e Apple Music per 6 mesi. Le ultime notizie sulla promozione solo Internet per i clienti dell'operatore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Tre presenta Giga Boom Music : 100 GB di Internet e 6 mesi di Apple Music : Tre lancia una nuova offerta speciale per l'estate, Giga Boom Music, che include traffico Internet per un anno e sei mesi di abbonamento a Apple Music.

Trasferire playlist da Spotify a Apple Music : Vi abbiamo già mostrato nella guida su come Trasferire playlist un famoso servizio online chiamato Soundiiz che permette di copiare le playlist tra i servizi di streaming. Sono tantissimi quelli supportati da Soundiiz (e ce ne saranno altri) ma in questa guida ci soffermeremo sul Trasferire playlist da Spotify a Apple Music. Lo scontro Apple Music vs Spotify è sempre stato molto acceso, ed entrambi offrono una libreria Musicale enorme che ...

Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music : Come già vi avevamo spiegato nella guida su come Trasferire playlist, c’è un famoso servizio chiamato Soundiiz che permette di copiare una qualsiasi playlist tra le varie app di streaming Musicale. Sono tantissimi i servizi supportati, tuttavia in questa guida ci soffermeremo sul Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music. Nonostante i ben 45 milioni di brani contenuti su Apple Music, l’arrivo in Italia di YouTube Music ha ...

Il sorpasso - Apple Music avrebbe più utenti di Spotify in USA - : A maggio, il CEO di Apple, Tim Cook, aveva dichiarato che Apple Music aveva una base di utenti pari a circa 50 milioni in tutto il mondo, considerando sia i paganti, che gli utenti con prova gratuita.

Apple Prime come Amazon per notizie - giornali - show TV e musica in un solo abbonamento - : ... vale a dire un unico abbonamento da proporre agli utenti che includa notizie, riviste digitali, spettacoli e contenuti TV e anche la musica in streaming. Non è la prima volta che si affaccia l'...

Tre All-In Prime - Master e Power : Apple Music incluso fino al 22 luglio : Rinnovate le tariffe mobile Tre All-In che ora includono anche sei mesi di Apple Music per chi attiva una nuova numerazione o effettua il passaggio del proprio numero da Iliad, Vodafone, Tim, Wind. Se attivi tramite lo store online dell’operatore, la SIM e l’attivazione sono gratuite così come la spedizione al proprio domicilio. Tre All-In Prime All-In Prime ha un costo mensile pari a 7€, non più solo per i primi sei mesi, in cambio ...

Tre Italia regala 6 mesi di Apple Music a chi attiva All-In - Free e Play 25 con addebito su carta o conto : Fino al 22 luglio 2018, chi attiverà un'offerta Tre Italia All-In, Free e Play 25 potrà usufruire di sei mesi gratis di Apple Music.

Le novità di Tre per l’estate tra ALL-IN - Apple Music e smartphone a rate : Ecco alcune delle possibili novità di Tre per l'estate, da Apple Music incluso per 6 mesi per i nuovi clienti alle riduzioni per l'acquisto di smartphone a rate: scopriamo le anticipazioni direttamente dalla convention Wind Tre di Roma. L'articolo Le novità di Tre per l’estate tra ALL-IN, Apple Music e smartphone a rate proviene da TuttoAndroid.

Amazon Music - Apple Music - Google Play e Spotify - a confronto : Cosa offrono di diverso e quanto costano i vari servizi di Musica in streaming The post Amazon Music, Apple Music, Google Play e Spotify, a confronto appeared first on Il Post.

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati!