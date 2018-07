Apple | iOs 11 4 1 blinda l’iPhone bloccando i sistemi di hacking

Scivolone problemi batteria iOS 11.4 con percentuali anomale : Apple che fa? : Che gran Scivolone quello Apple per i problemi batteria iOS 11.4. Il firmware iOS 11 è stato senz'altro il più infelice della storia di Cupertino per gli effetti sull'autonomia dei device ma almeno negli scorsi mesi iOS 11.3 con l'introduzione della funzione stato batteria di iOS 11.3 aveva risollevato le sorti software del pacchetto. Tutto da rifare invece con l'ultimissimo firmware che sta fornendo riscontri negativissimi, soprattutto sui ...

iOS 12 - nuovo Face ID e Codici QR tra le novità che saranno promosse da Apple : L'attesa per il nuovo aggiornamento del sistema operativo IOS è notevole per gli amanti di Apple: se dal punto di vista grafico non ci saranno grosse novita', possiamo dire che lo sviluppo del software sara' notevole in quanto dovra' supportare nuovi dispositivi come l'iPhone che uscira' nel 2018 e il nuovo iPad con il riconoscimento facciale d'identita', più semplicemente Face ID. Di recente sono trapelate le 5 novita' più interessanti che ...

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale, al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Apple - la prima beta di iOS 12 è disponibile per tutti : (Foto: Apple) Era stata annunciata poche settimane fa, gli sviluppatori ci hanno già potuto mettere le mani e ora finalmente è pronta per un primo giro di prova tra le mani del grande pubblico. È la prima beta di iOS 12, la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad della quale Apple ha parlato per un’ora abbondante all’inaugurazione della WorldWide Developers Conference del 4 giugno. L’aggiornamento sarà veramente ...

Installa Subito iOS 12 Beta 1 Rilasciato Ufficialmente Da Apple : Download e Installazione iOS 12 Beta Pubblica ufficiale, appena Rilasciato da Apple. Ecco la guida completa per scaricare e Installare iOS 12 Beta Pubblica Ufficiale Come Installare la Beta pubblica di iOS 12 Poche settimane fa il nuovo sistema operativo iOS 12 è stato presentato Ufficialmente da Apple. Ne abbiamo parlato in un articolo dedicato: iOS 12 […]

Installa Subito iOS 12 Beta 1 Rilasciato Ufficialmente Da Apple : Download e Installazione iOS 12 Beta 1 ufficiale, appena Rilasciato da Apple. Ecco la guida completa per scaricare e Installare iOS 12 Beta 1 Ufficiale Come Installare la Beta pubblica di iOS 12 Poche settimane fa il nuovo sistema operativo iOS 12 è stato presentato Ufficialmente da Apple. Ne abbiamo parlato in un articolo dedicato: iOS 12 […]

Apple - iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia/ Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone : Apple, iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia: Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone. Pronto il Nuovo upgrade per la sicurezza degli smartphone di Cupertino(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Le migliori funzionalità di iOS 12 che Apple non ha annunciato : Apple ha recentemente presentato una serie di nuove funzionalità per iOS 12, il software che alimenterà i suoi dispositivi a partire da settembre. Ma il gigante della tecnologia ha incluso numerosi aggiornamenti utili che non ha menzionato durante la conferenza degli sviluppatori della scorsa settimana. Apple non svela tutto di iOS 12 La scorsa settimana Apple ha presentato alcuni dei principali cambiamenti al suo software al WWDC, ...

iOS 12 contro Android P : Apple contro Google - chi vince? : Il confronto tra iOS 12 e Android P, oltre che tra sistemi operativi è ancora uno scontro di filosofie diverse? Apple e Google non sono così distanti dal punto di vista logistico, le due aziende sono a pochi chilometri di distanza nella Silicon Valley e anche i sistemi operativi non sono così lontani come erano fino a qualche anno fa. iOS 12 e Android P: Google ed Apple sempre più vicine Il sistema operativo Android di Google si può ritenere ...

Addio al jailbreak iOS 11.3.1 con aggiornamento iOS 11.4 : mossa decisa di Apple : Nel corso delle ultime settimane non si è parlato tanto di jailbreak iOS 11.3.1, se si pensa ad esempio che il nostro ultimo report sull'argomento non è così recente. Con la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.4 si è aperta se vogliamo una nuova stagione sotto questo punto di vista, con una mossa di Apple nell'aria già da qualche giorno e diventata ufficiale oggi 8 giugno come si potrà notare ...

iOS 12 : tutte le novità. Cosa cambia dell"aggiornamento del sistema operativo Apple : Sarà ufficialmente disponibile dal prossimo autunno l’aggiornamento di iOS12: Cosa cambia tra miglioramenti e nuove app

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

Apple - iOS 12 sempre più smart e la carica dei Memoji. Le novità alla WWDC 2018 : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le piattaforme della Mela: le nuove versioni di iOS, MacOS, WatchOS e TvOS ampliano...

iOS 12 : tutte le novità. Cosa cambia dell"aggiornamento del sistema operativo Apple : Sarà ufficialmente disponibile dal prossimo autunno l’aggiornamento di iOS12: Cosa cambia tra miglioramenti e nuove app