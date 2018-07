: Omicidio Varani, per Manuel Foffo confermati 30 anni in Appello - Secolo d'Italia - farro50farro : Omicidio Varani, per Manuel Foffo confermati 30 anni in Appello - Secolo d'Italia - farro50farro : - grazialongo2 : Omicidio Varani, confermata in appello la condanna a 30 anni per Foffo @LaStampa -

La Corte d'Assise d'di Roma hato la condanna a 30di reclusione per Manuel, processato per l'omicidio di Luca, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di alcol e droga. Ribadita dunque la sentenza emessa con rito abbreviato dal gup, nel febbraio 2017.è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Del delitto era accusato anche Marco Prato, suicidatosi in carcere prima del processo.fu massacrato a coltellate e martellate.(Di martedì 10 luglio 2018)