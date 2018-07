: #Appello Fonsai: assolto Paolo Ligresti - CyberNewsH24 : #Appello Fonsai: assolto Paolo Ligresti - TelevideoRai101 : Appello Fonsai: assolto Paolo Ligresti - ITnewsMI : Milano, caso Fonsai, Paolo Ligresti assolto anche in appello. Lui: «Soddisfatto, giustizia è fatta» - Corriere dell… -

La Corte d'di Milano ha confermato l'assoluzione di, figlio di Salvatore, accusato di falso in bilancio e aggiotaggio in un filone di inchiesta su presunti illeciti nella passata gestione. Confermata anche l'assoluzione di Fulvio G, ex attuario, e dell'ex dirigente Pier Giorgio Bedogni, stessa accusa. I giudici hanno così accolto la richiesta del sostituto pg Gravina. Le motivazioni depositate fra novanta giorni.(Di martedì 10 luglio 2018)