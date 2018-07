Appalti | Toninelli | governo del M5S non abbasserà guardia su lotta corruzione

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Undel M5S nonmai larispetto alla legalità e allacontro lanegli”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo, nel puntualizzare che “certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria”. “Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato in piena sintonia con Anac, come indirettamente confermano anche le parole di oggi del presidente Cantone, per rendere più rapidi gli affidamenti con norme più chiare e semplici”, evidenzia. “E’ risaputo, infatti, che lae il malaffare si annidano facilmente proprio nella complessità e nell’opacità. Dunque, snellire le procedure non è in contraddizione con la difesa della legalità, ...