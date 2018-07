Appalti | il governo vuole rivoluzionare le regole

Appalti - ecco il piano del governo Stop ai controlli anticorruzione Ridimensionato il potere di Cantone : L'anti-corruzione non è più la priorità. E' più importante la velocità e dunque lo snellimento della burocrazia. Cambierà in questo senso la normativa sugli Appalti pubblici che dovrebbe essere modificata entro la fine dell'anno. Segui su affaritaliani.it

Appalti - Unionsoa : pronti a collaborare con governo per migliorare normativa : Roma, 8 giu. , askanews, 'Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla sua squadra di Ministri e in particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei ...

Governo : Gasparri - pronti a contributo su Anac - Appalti e banche popolari : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Se si metterà mano alle normative riguardanti le banche popolari , noi daremo un contributo positivo e costruttivo. Perché il nuovo Governo farebbe bene a smantellare le scelte sbagliate fatte nel passato. Forza Italia ha posizioni chiarissime e le esporrà in Parlamento con immediatezza”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri .“Così come -aggiunge- abbiamo valutato ...

Governo - Di Maio : “Codice degli Appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...