Appalti | Cantone | strada è da definire

Appalti - ecco il piano del governo Stop ai controlli anticorruzione Ridimensionato il potere di Cantone : L'anti-corruzione non è più la priorità. E' più importante la velocità e dunque lo snellimento della burocrazia. Cambierà in questo senso la normativa sugli Appalti pubblici che dovrebbe essere modificata entro la fine dell'anno. Segui su affaritaliani.it

Corruzione : Cantone - no a retromarcia sul codice degli Appalti . Servono regole chiare : Nella relazione annuale al Parlamento il presidente dell'Anac sottolinea che dall'inchiesta sullo stadio della Roma emerge un contesto preoccupante per la mentalità -

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di Appalti". Sullo stadio di Roma : "La mentalità di chi vuole ungere le ruote" : Roma - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...