Aperto il test del GPU Turbo su Honor 10 | link per richiesta adesione

(Di martedì 10 luglio 2018) Si apre ufficialmente il programma beta in tutto il mondo per quel che riguarda l'aggiornamento GPUdi10, che ricordiamo essere stato presentato in occasione del lancio diPlay. La tecnologia vi permetterà di vedere aumentate notevolmente le performances dei dispositivi su cui viene installato, soprattutto in termini di resa grafica, e di ridurre nello stesso tempo i consumi energetici. Una promessa parecchio pretenziosa, che vedremo se il colosso cinese sarà in grado di mantenere.La selezione deier nell'ambito di10 per l'omologazione del sistema GPUè stata avviata in tutto il mondo, e si chiuderà il 12 luglio: chi di voi si ritenesse interessato ad aderire al programma beta, potrà farlo avanzando la propria candidatura. Gli utenti la cui domanda sarà accettata avranno poi il via libera per procedere a scaricare la ROM contenente il GPU...