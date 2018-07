Antonella Clerici | la sfida del sabato sera contro Maria De Filippi | ' La rispetto | ma non

Antonella Clerici torno in tv con nuovi programmi : Dopo aver lasciato la “Prova del cuoco” Antonella Clerici è pronta a tornare in tv già dall’autunno. Ora è in pausa e si gode le vacanze estive con la figlia Maelle e il suo amato compagno Vittorio Garrone ma prossimamente la vedremo al timone di “Portobello” storico programma condotto da Enzo Tortora. La Clerici ha parlato dei suoi progetti con il settimanale ORA in uscita da oggi in edicola ma non solo di quelli. Si è soffermata ...

Antonella Clerici : «Il mio Portobello non teme Maria De Filippi» : Dopo diciottanni di pentole e fornelli Antonella Clerici cambia vita, cambia programma. A ottobre presenterà in prima serata Portobello, programma ideato e condotto da Enzo Tortora dal 1977 al 1983 e, ...

MASSIMO GILETTI/ “La Rai - mia madre e quelle voci sul fidanzamento con Antonella Clerici” : MASSIMO GILETTI: “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori, ma Mario Orfeo fu suo complice”. Il conduttore di Non è l'Arena su La7 torna a parlare del suo addio alla tv di Stato(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Antonella Clerici al mare : via il prendisole - largo al bikini. A 54 anni - applausi a scena aperta : Estate di relax per Antonella Clerici , prima della grande sfida su Raiuno con il nuovo Portobello in autunno. L'ex storica conduttrice della Prova del cuoco si gode le vacanze al mare in Liguria, a ...

Antonella Clerici - prove di "famiglia allargata" : al mare con Vittorio Garrone e la figlia Maelle : PORTOFINO ? prove di famiglia allargata per Antonella Clerici, che ultimamente ha annunciato di voler mettere da parte il lavoro per dedicarsi ai suoi affetti. La conduttrice ha infatti detto...

Antonella Clerici : «Faccio 4 programmi ma vorrei anche vivere» : Dopo un breve periodo di pausa dedicato agli affetti e il triste addio a ' La Prova del Cuoco ' Antonella Clerici è pronta a rimettersi in gioco già dall'autunno. Ora è in pausa e si gode le vacanze ...

Antonella Clerici in vacanza con Anna Moroni. La FOTO : Anna Moroni e Antonella Clerici insieme: la FOTO delle vacanze Dopo aver salutato insieme La prova del cuoco, Anna Moroni e Antonella Clerici si sono ritrovate. In queste ore la conduttrice di Rai1 ha svelato la nuova meta delle sue vacanze: la Sardegna. In compagnia della Clerici è sbucata anche Anna Moroni. Nello scatto, visibile a destra, Antonella Clerici e Anna Moroni, sorridenti e senza trucco, posano accanto a un autore storico de La ...

Antonella Clerici conduce Portobello. Tutto quello che c’è da sapere! : Antonella Clerici ha lasciato il programma La Prova Del Cuoco per buttarsi a capofitto in una nuova avventura, la conduzione di Portobello! Ecco come spiega le dinamiche che caratterizzeranno la sua nuova vita professionale! Antonella Clerici ha stupito il pubblico televisivo. Ha abbandonato il programma “La Prova Del Cuoco” per cimentarsi in un’altra avventura ancora più complicata, riesumare il programma di intrattenimento ...

Aperti i casting per Portobello - come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo storico programma : Aperti i casting per Portobello e tutti pronti a partecipare allo storico programma che torna in onda nel prime time di Rai1 con al timone Antonella Clerici. La conduttrice ha lasciato La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi condurrà da settembra il programma) proprio perché stanca del daytime e pronta a tuffarsi a capofitto in nuovi progetti per la prima serata a cominciare proprio da Portobello. Nell'epoca dei revival e dei reboot e dopo il ...

Antonella Clerici criticata dopo La prova del cuoco : La prova del cuoco: Antonella Clerici criticata per un gesto Tempo di vacanze per Antonella Clerici. La conduttrice di Rai1 ha lasciato La prova del cuoco lo scorso 1 giugno, lasciando il testimone a Elisa Isoardi, pronta per un’estate all’insegna del relax e della famiglia. Nei giorni scorsi l’Antonellina nazionale ha trascorso il suo tempo al mare a Portobello con la figlia Maelle, il compagno Vittorio Garrone e il suo ...

Elisa Isoardi incontra Antonella Clerici : “Mi auguro la sua carriera” : Antonella Clerici dà qualche consiglio a Elisa Isoardi Come ormai arcinoto un po’ a tutti, Antonella Clerici ha deciso di abbandonare dopo ben 18 lunghi anni La prova del cuoco. Difatti la popolare bionda conduttrice ha più volte rivelato di voler dedicarsi ad altri progetti, ma anche di voler stare più vicina ai suoi cari. E tale decisione l’ha presa dopo la morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, avendo capito in quella circostanza ...

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco : “Con Antonella Clerici rapporto diretto” : Elisa Isoardi pronta per La Prova del Cuoco: tutte le novità su chi ci sarà e il rapporto con Antonella Clerici La Prova del Cuoco si prepara a partire con una novità assoluta. Al posto di Antonella Clerici, nella prossima edizione ci sarà Elisa Isoardi. Non è certo la prima volta che Elisa Isoardi guadagna […] L'articolo Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: “Con Antonella Clerici rapporto diretto” proviene da Gossip e Tv.