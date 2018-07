Anticipazioni | Una Vita | Pablo salva la moglie | Melero viene ucciso dalle guardie civili

Anticipazioni Una Vita : l’aborto spontaneo di Teresa - Leandro scopre di avere un fratello : La soap opera di origini iberiche Una Vita che narra le vicende degli abitanti di Acacias 38 non smette mai di stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi in Italia la settimana prossima, la maestra Teresa dopo aver perso i sensi a causa di un malessere improvviso, apprenderà di aver avuto un aborto spontaneo, invece Susana rivelerà a Leandro che il maggiordomo Simon Gayarre è il suo fratellastro. Una Vita, Teresa mette fine alla ...

Una Vita Anticipazioni : SIMON ricatta ARTURO!!! : A Una Vita, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) scoprirà presto da Burak Demir della relazione “illecita” che la figlia Elvira (Laura Rozalen) intrattiene con il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll). Quest’ultimo, dopo essersi riappacificato con la madre Susana (Amparo Fernandez) e aver conosciuto il fratellastro Leandro (Raul Cano), lotterà così con le unghie e con i denti per poter stare al fianco della sua amata Elvira, ...

Una Vita Anticipazioni 11 luglio : Mauro rapisce Elena per ottenere una confessione : Mentre Mauro cerca di ottenere informazioni da Elena circa il suo tentato omicidio, Fernando decide di mettere alle strette Teresa per consumare il matrimonio.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 11 luglio 2018 : anticipazioni puntata 490 (seconda parte) e 491 (prima parte) di Una VITA di mercoledì 11 luglio 2018: Poco prima di essere trasferita in prigione, Elena riceve a sorpresa le chiavi delle manette da uno sconosciuto e riesce così a scappare. Si tratta in realtà di un piano di Mauro, che la sequesta e la chiude in albergo sperando di farla confessare tutto. San Emeterio intanto ha dato appuntamento a Teresa per avvisarla, ma lei è bloccata in casa ...

Una Vita Anticipazioni : Pablo sorprende Leonor con un altro uomo : Anticipazione Una Vita: Pablo scopre una verità sconvolgente su Leonor e un altro uomo Continuano i problemi tra Leonor e Pablo nelle prossime puntate di Una Vita. La coppia deve ancora affrontare altri ostacoli, a causa del rapimento della giovane Hidalgo. Ora che è tornata finalmente ad Acacias 38 non riesce a trovare la serenità […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Pablo sorprende Leonor con un altro uomo proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni : FELIPE ci prova di nuovo con CELIA. Lei che farà? : Nelle puntate di Una Vita andate in onda in questi giorni, FELIPE (Marc Parejo) e Celia (Ines Aldea) hanno messo definitivamente fine al loro burrascoso matrimonio: l’avvocato, seppur ancora innamorato profondamente dell’ex moglie, si butterà a capofitto in una sorta di relazione con Mariana, una cameriera de La Deliciosa, ma capirà presto che la ragazza è soltanto un ripiego e preferirà continuare a stare da solo… Dando uno ...

Anticipazioni/ Una Vita : Fernando in carcere dopo aver schiaffeggiato la Sotelo : Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Teresa Sierra e Fernando Mondragon. Proprio l'azionista del Patronato De La Serna malmenera' Cayetana, rea di averlo aizzato contro la consorte. L'uomo finira' in carcere. Teresa invece, scoprira' l'indole diabolica della darklady dopo un violento confronto. Una Vita ANTICIPAZIONI: Fernando arrestato dopo aver attaccato ...

UNA VITA/ Anticipazioni 10 luglio : Teresa e Mauro scoperti? La trappola di Habiba : Una VITA, Anticipazioni puntata 10 luglio: Teresa e Mauro vengono sorpresi insieme mentre si baciano, Habiba mette su una trappola per ingannare le domestiche, ma Servante...(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:26:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 16 al 20 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018: Pablo trova la lettera misteriosa che Leonor ha ricevuto da Fernando Poo e leggendola capisce che qualcuno la sta minacciando dall’isola. Servante e Lolita cercano di ingraziarsi Don Segismundo per avere in eredità il suo appartamento. Elena accetta di fornire a Mauro le prove che cerca, a patto che protegga suo padre. All’arrivo in ospedale, però, ...

Anticipazioni Una Vita : Mauro si presenta ad Acacias - un'amara sorpresa per il commissario : Le Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate svelano che Teresa non prendera' affatto bene la notizia della sua gravidanza. Come fara' a confessare al marito Fernando che quel piccolo cuore palpitante non è di suo figlio ma di Mauro? La situazione è ulteriormente difficile perché il padre del bambino della Sierra, ovvero il commissario San Emeterio, è da tutti creduto morto. Sara' proprio in questa occasione che Mauro decidera' di ...

Anticipazioni Una Vita - Leonor freme d'amore per un altro uomo : Interessanti le nuove Anticipazioni spagnole di Una Vita, che ci raccontano del nuovo amore di Leonor. La giovane è appena tornata ad Acacias dopo un periodo estremamente difficile durante il quale è stata ridotta in schiavitù. Fredda e distante, sta facendo soffrire molto il marito Pablo, che non riesce a capire il motivo di tale comportamento. La verita' verra' alla luce e sara' crudele più che mai: Leonor è stata abusata nell'isola di Poo, ...

Anticipazioni Una Vita : Teresa smaschera Cayetana - Tirso muore avvelenato : Le Anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, si soffermano su Tirso, il figlio adottivo di Teresa e Fernando Mondragon. Se l'azionista del Patronato si rinchiudera' in monastero per espiare le sue colpe, Teresa avra' un duro confronto con Cayetana, rivelandole di aver sempre saputo di essere la vera Sotelo Ruiz. Infine Tirso morira' dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua contenente delle gocce ...

Anticipazioni Una vita - dal 16 al 20 luglio : l'inaspettata confessione di Susana : 'Una vita', la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, promette ulteriori ed incredibili colpi di scena nei prossimi episodi. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda dal 16 al 20 luglio, rivelano che Susana fara' una confessione inaspettata raccontando a Simon il motivo per cui lo ha abbandonato. Inoltre Elvira riuscira' a fuggire proprio grazie alla sarta mentre Mauro uscira' finalmente allo scoperto. Vediamo nel dettaglio ...

