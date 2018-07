Blastingnews

Anticipazioni Una Vita: Mauro si presenta ad Acacias, un'amara sorpresa per il commissario

(Di martedì 10 luglio 2018) Ledi Unadelle prossime puntate svelano che Teresa non prendera' affatto bene la notizia della sua gravidanza. Come fara' a confessare al marito Fernando che quel piccolo cuore palpitante non è di suo figlio ma di? La situazione è ulteriormente difficile perché il padre del bambino della Sierra, ovvero ilSan Emeterio, è da tutti creduto morto. Sara' proprio in questa occasione chedecidera' di palesarsi ad, ricevendo però un': verra' accolto con estrema freddezza e tacciato di essere un traditore. Unaprossime puntate: un inganno a tre Teresa, dopo diversi giorni in cui ha accusato forti malori, è stata costretta ad un ricovero in ospedale. Qui ha scoperto di essere in dolce attesa. Una bella notizia, se non fosse che il bimbo che porta in grembo non è del marito Fernando ma dell'amante ...