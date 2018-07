Anticipazioni Temptation Island seconda puntata | Oronzo rivede Valentina

Anticipazioni Temptation Island stasera : lite in spiaggia tra fidanzati e tentatori : stasera, 9 luglio, in prime-time su Canale 5 debuttera' Temptation Island 2018, il popolare reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che torna in onda con cinque nuove serate [VIDEO]. I fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi attendono con trepidazione questo nuovo debutto, soprattutto dopo aver visto il video dell'anteprima pubblicato da Witty Tv, dal quale si evince chiaramente che ci sara' un duro ...

Anticipazioni Temptation Island stasera : lite in spiaggia tra fidanzati e tentatori : stasera, 9 luglio, in prime-time su Canale 5 debutterà Temptation Island 2018, il popolare reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che torna in onda con cinque nuove serate. I fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi attendono con trepidazione questo nuovo debutto, soprattutto dopo aver visto il video dell'anteprima pubblicato da Witty Tv, dal quale si evince chiaramente che ci sarà un duro confronto tra ...

