Anticipazioni Il Segreto trama puntate 16-21 luglio 2018 | Julieta rifiuta Saul!

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Saul è in carcere e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Julieta si imbatte in Candela nel bosco, ma quest’ultima non ha intenzione di tornare a Puente Viejo finché suo figlio non sarà stato ritrovato, così la ragazza si impegna a portarle da mangiare ogni ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni 10 luglio : Saul con le spalle al muro - la minaccia di Francisca : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata 10 luglio: Saul sempre più in difficoltà, Donna Francisca gli offre il suo aiuto, ma alla condizione che lasci Julieta. Candela sempre più triste.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:48:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto - Emilia ed Alfonso assassini per onore : Siamo sempre stati abituati a vedere Emilia e Alfonso come due persone di una certa moralita' e note a Puente Viejo per la loro vita irreprensibile, ma da quello che possiamo dirvi grazie alle Anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto [VIDEO], le cose stanno per cambiare: presto infatti vedremo come i coniugi Castaneda diverranno preda del fuoco della vendetta e si macchieranno di un grave reato, l’omicidio. La loro vittima sara' il ...

Anticipazioni Il Segreto : un bambino tra le braccia della donna in nero - Candela fugge : Le Anticipazioni de Il Segreto di questa settimana non lasceranno spazio alla noia. Tante le questioni da risolvere, in primis la scomparsa di Carmelito. Il bimbo sembra essersi dileguato nel nulla, fino a quando a Puente Viejo arrivera' una segnalazione: pare che un bimbo sia stato visto tra le braccia di una donna avvolta in un mantello nero. Intanto, la detenzione di Saul preoccupa sempre di più Julieta. donna Francisca non lascera' solo il ...

Anticipazioni Il Segreto - il nuovo amore di Severo : Purtroppo nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo che sara' Severo Santacruz a dover sopportare una tragedia senza eguali, ovvero la morte di Candela, l’amata moglie e madre di suo figlio. Tuttavia, come la vita va avanti anche le trame de Il Segreto [VIDEO], ogni qualvolta che mettono un personaggio di fronte a quella che potrebbe sembrare la fine di tutto, poi gli offrono una via d’uscita, una svolta, nuove possibilita': così accadra' ...

Il Segreto Anticipazioni 10 luglio 2018 : Severo vuole pubblicare le foto di Carmelito sul giornale : Mentre Saul viene a sapere che l'unica persona che potrebbe salvarlo è morta, Severo chiede a Nicolas di dargli delle foto del figlio per poterle pubblicare su un giornale e trovare il bambino.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata pomeridiana e serale del 10 luglio : anticipazioni puntate Il SEGRETO di martedì 10 luglio 2018: Il SEGRETO, anticipazioni puntata pomeridiana del 10 luglio su Canale 5 L’unica persona che sarebbe stata in grado di testimoniare a favore di Saul è morta. Francisca pretende ancora che Saul lasci definitivamente Julieta in cambio del suo aiuto. Onesimo e Hipolito scoprono che tutti e due si erano candidati per il posto di alguacil. Severo chiede a Nicolas di dargli le foto di ...

Anticipazioni Il Segreto : Candela muore per salvare Carmelito : Il Segreto Anticipazioni: Candela muore per colpa di Venancia Puente Viejo deve affrontare una nuova perdita, ovvero quella di Candela, nelle prossime puntate de Il Segreto. A provocare la morte della pasticcera è proprio Venancia, la quale porta a termine il suo piano come previsto. La donna ha scelto di giungere nel piccolo paesino spagnolo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Candela muore per salvare Carmelito proviene da Gossip e ...

Il Segreto Anticipazioni : nonna CONSUELO indaga sul padre di JULIETA : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, i telespettatori italiani avranno occasione di conoscere Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e, come abbiamo già segnalato in precedenza, l’ingresso dell’uomo causerà diversi attriti tra la nostra protagonista e nonna CONSUELO (Trinidad Iglesias). Le anticipazioni indicano che JULIETA se la prenderà con CONSUELO per averle volutamente nascosto ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Severo si innamora nuovamente : Eccoci con delle nuove anticipazioni spagnole Il Segreto. Severo Santacruz si ritroverà vedovo e cercherà Carmelito, che Venancia ha nascosto chissà dove. La suocera di Candela, madre del primo marito della donna, farà pagare alla nuora, che crede colpevole, la morte del nipotino e del figlio. Il Santacruz cercherà di fare parlare l’anziana donna, che però morirà senza dire niente. Di questo verrà incolpato l’amico di Carmelo che ...

Il Segreto - Anticipazioni : Candela - disperata per la sparizione del figlio - scappa di casa : Il Segreto Il Segreto, come prevedibile, non ha fatto il miracolo nel prime time di Rete 4: la telenovela spagnola, “sfrattata” dai Mondiali di Calcio, nella nuova collocazione ha segnato il 6.9% lunedì 2 luglio e il 6.8% il giorno seguente. Nella sua solita collocazione, invece, ha recuperato subito, superando “al ritorno” il 19% di share. Ecco a seguire le anticipazioni complete di tutte le puntate in onda la prossima ...

Anticipazioni/ Il Segreto - Saul arrestato cerca la libertà - Candela scappa da Severo : Le ANTICIPAZIONI Il Segreto [VIDEO] tornano puntuali per raccontarci la trame dei nuovi della soap spagnola, che andranno in onda nella settimana tra il 9 e 13 luglio 2018. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspettera'. Francisca dice a Saul di essere disposta ad aiutarlo, a condizione che lasci una volta per tutte Julieta, ma lui rifiuta. La Montenegro allora fa di tutto per isolare il suo ex pupillo da chiunque potrebbe aiutarlo. Continuano i ...

Anticipazioni/ Il Segreto - Saul arrestato cerca la libertà - Candela scappa da Severo : Le ANTICIPAZIONI Il Segreto tornano puntuali per raccontarci la trame dei nuovi della soap spagnola, che andranno in onda nella settimana tra il 9 e 13 luglio 2018. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspetterà. Francisca dice a Saul di essere disposta ad aiutarlo, a condizione che lasci una volta per tutte Julieta, ma lui rifiuta. La Montenegro allora fa di tutto per isolare il suo ex pupillo da chiunque potrebbe aiutarlo. Continuano i problemi ...

Anticipazioni/ Il Segreto - Candela scappa da Severo : Le ANTICIPAZIONI Il Segreto tornano puntuali per raccontarci la trame dei nuovi della soap spagnola, che andranno in onda nella settimana tra il 9 e 13 luglio 2018. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspetterà. Francisca dice a Saul di essere disposta ad aiutarlo, a condizione che lasci una volta per tutte Julieta, ma lui rifiuta. La Montenegro allora fa di tutto per isolare il suo ex pupillo da chiunque potrebbe aiutarlo. Continuano i problemi ...