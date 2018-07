Annunciata la nuova espansione di Hearthstone | The Boomsday Project

Annunciata una nuova Intellivision con focus sui giochi 2D per tutta la famiglia : Dopo che Atari è salita di nuovo sul ring con la sua nuova console anche il nuovo presidente di Intellivision Tommy Tallarico ha voluto farsi sentire, ed ecco l'annuncio di una nuova console Intellivision.Secondo quanto riporta Gamingbolt, Tallarico ha in mente una console economica senza specifiche esagerate, ovvero una console per tutta la famiglia che non avrà giochi 3D e titoli non adatti ai bambini. Il presidente ha inoltre affermato che la ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - Annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 - Annunciata una nuova data : info biglietti in prevendita : I Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 vanno ad aggiungersi al calendario del No Borders Music Festival, al quale sarà presente anche Ben Harper. Se Harper è atteso ai Laghi di Fusine per l'11 agosto, per sentire la musica di Goran Bregovich sarà sufficiente attendere fino al 29 luglio, per il concerto che terrà in Piazza dell'Unità della città di Tarvisio. Sul palco della manifestazione, oltre a Ben Harper con i dj austriaci Kruder ...

Dragon Ball FighterZ - World Tour : Annunciata una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco, dopo aver arricchito il suo Dragon Ball FighterZ con i nuovi personaggi giocabili Vegito e Zamasu, ha in serbo un altro annuncio per i fan del gioco.La compagnia, infatti, svela il Dragon Ball FighterZ - World Tour, una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ.La prima fermata del Dragon Ball FighterZ - World Tour è al CEO Fighting Game Championships che si terrà a Daytona Beach, Florida, dal 29 giugno all'1 luglio. ...

Call of Duty Black Ops 4 : Annunciata una nuova mappa : Nella giornata di oggi Treyarch ha condiviso tramite un livestream qualche dettaglio in più circa la modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 4 e più precisamente sulle mappe disponibili al lancio.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha prima di tutto annunciato una nuova mappa originale chiamata Frequency. Non sappiamo ancora molto su di essa ma la descrizione recita "una mappa molto piccola e caotica." In aggiunta a questo ...

Annunciata una nuova data del tour di Nek Max Renga : info biglietti in prevendita : La nuova data del tour di Nek Max Renga è finalmente ufficiale. Il trio di artisti sarà anche a Termoli il 21 luglio in occasione del Cous Cous Festival, con un concerto che andrà ad anticipare quello alla Fiera di Cagliari del 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati al costo di 34,50 € per posto unico, con ritiro sul luogo dell'evento o consegna tramite Corriere Espresso. Nel primo ...

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - Annunciata una nuova data : biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

Annunciata una nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...