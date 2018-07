Annalisa | i segreti di stile di un’icona che muove le folle

dilei

(Di martedì 10 luglio 2018)Scarrone, un concentrato di musica al top e grinta. Da quando ha partecipato ad Amici la sua carriera è stata tutta in ascesa. A soli 33 anni ha collezionato numerosissimi premi e riconoscimenti, ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte. Quest’anno è arrivata terza con il brano, Il mondo prima di te. Il suo sesto album di inediti Bye Bye è un grande successo, come il tour che la vede impegnata fino a settembre. I suoi concerti fanno il tutto esaurito, i fan impazziscono letteralmente per lei. E il suo profilo Instagram conta quasi un milione di follower. Manon domina solo le classifiche, è una vera e propria icona dicreando per sé look originalissimi che sono diventati fonte d’ispirazione per tutte le ragazze. La cantautrice ci ha rivelato alcuni dei suoi. La tua è un’estate ricca di impegni: fra poco parteciperai al Gravity ...