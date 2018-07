Animali | Coldiretti Veneto | al via piano di controllo del lupo

Animali - Coldiretti : “Via libera all’abbattimento di cinghiali - sono 1 milione” : Arriva finalmente il via libera all’abbattimento dei cinghiali che si sono moltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a distruggere i raccolti agricoli. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la delibera approvata dalla Regione Lombardia per contrastare il proliferare di cinghiali, soprattutto a tutela della ...