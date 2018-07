Animali : Coldiretti Veneto - al via piano di controllo del lupo : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – “Con il piano di controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell’abbattimento. Firmiamo questo protocollo concordato con la Regione Veneto perche’ rappresenta finalmente una prima risposta agli allevatori ma soprattutto un intervento per la societa’ tutta”. Lo ha detto Martino Cerantola presidente di Coldiretti oggi a Palazzo Balbi in occasione della ...

Animali - Coldiretti : “Via libera all’abbattimento di cinghiali - sono 1 milione” : Arriva finalmente il via libera all’abbattimento dei cinghiali che si sono moltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a distruggere i raccolti agricoli. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la delibera approvata dalla Regione Lombardia per contrastare il proliferare di cinghiali, soprattutto a tutela della ...