Animali | assessore veneto | presenza lupi sta diventando problema rilevante 2

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Pan ha fatto presente che il veneto si è mosso anche nei confronti della Commissione Europea perché il lupo non sia più considerato animale protetto, vista la sua grande espansione in Europa. Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l’azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate ...

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – Nel corso del 2017 nel veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 357 capi (115 bovini, 219 ovi-caprini, 21 asini e 2 di altre specie). Per quanto riguarda l’anno 2018, alla data del 30 giugno sono già 43 gli eventi predatori denunciati dagli allevatori veneti: 17 in provincia di Belluno, 4 in quella di Treviso, 9 in quella di Vicenza e 13 in ...

Animali : assessore veneto - predazioni da lupi inevitabili se recinti inadeguati (2) : (AdnKronos) - “Capisco la paura, lo sconforto e la rabbia degli allevatori e dei malgari di fronte alle pecore sgozzate, ma ancora una volta – sottolinea l’assessore – devo rilevare l’incauto comportamento di chi non ha adottato le più elementari regole di prevenzione, né ha ritenuto opportuno chied