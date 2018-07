Anche Israele pronta a conquistare la Luna | Allunaggio il prossimo 13 febbraio

Israele - in tv Mondiali Anche in arabo : ... makan.org.il, a beneficio dei telespettatori che si trovano nel mondo arabo. Ieri, in un altro gesto di distensione verso i Paesi vicini, il ministero degli esteri israeliano ha pubblicato un ...

Anche l'Argentina di Messi si unisce al boicottaggio di Israele : Il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, ci era andato giù pesante: “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi”. Questo nel caso in cui la nazionale argentina fosse volata a Gerusalemme a celebrare la tradizionale partita amichevole con la squadra

CAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah : Anche il Libano si prepara alla guerra? : Le recenti elezioni hanno confermato la frammentazione del Libano, ma hanno anche indicato la crescente volontà dei libanesi di rimanere fuori dai conflitti della regione. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:05:00 GMT)ELEZIONI IN Libano/ Israele, Trump e Hezbollah possono portare il paese in guerra, int. a C. EidTERZA GUERRA MONDIALE/ Profughi, Arabia, Iran e Israele: l'assedio al Libano, di C.J. Wulff

Anche il Guatemala ha spostato la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme : Anche il Guatemala, dopo gli Stati Uniti, ha spostato la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Durante la cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta questa mattina, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricordato che il The post Anche il Guatemala ha spostato la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme appeared first on Il Post.