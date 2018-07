Amy Hennig | i costi per i giochi single player sono ormai proibitivi

eurogamer

: #AmyHennig parla dei giochi single player e dei costi di realizzazione ormai proibitivi. - Eurogamer_it : #AmyHennig parla dei giochi single player e dei costi di realizzazione ormai proibitivi. - infoitscienza : Amy Hennig: 'gli AAA single-player? Dio benedica Sony perché continua a supportarli' - infoitscienza : Amy Hennig parla dei costi ormai insostenibili per i giochi single player -

(Di martedì 10 luglio 2018) Amyè conosciuta per il suo lavoro svolto nella serie Uncharted, una delle migliori esperienze per giocatore singolo. In una recente intervista, ha parlato deidella generazione attuale e di come sia molto difficile crearli, specialmente per gli sviluppatori di terze parti.Gli unici sviluppatori first party di successo che stanno cercando di lavorare su campagne per giocatore singoloSony e Nintendo. Con il successo di God Of War e Detroit Become Human, è chiaro che le personeancora interessate a giocare a campagne per giocatore singolo.Amye Mark Cerny erano presenti a GamesLab dove hanno discusso le loro carriere e vari aspetti del settore.Read more…