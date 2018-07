Amy Hennig | gli AAA single-player? Dio benedica Sony perché continua a

eurogamer

(Di martedì 10 luglio 2018) La questione sostenibilità dell'attuale modello degli AAAa tener banco e dopo le recenti dichiarazioni di Shuhei Yoshida, storico dirigente, arrivano anche alcune dichiarazioni molto interessanti di Amy Henning, director dei primi tre Uncharted e sviluppatrice che recentemente ha abbandonato EA e il progetto di Star Wars che aveva iniziato a sviluppare in collaborazione con la compianta Visceral Games.Come riportato da VentureBeat, laè stata protagonista di un lungo intervento al Gamelab di Barcellona in compagnia di Mark Cerny. Rispondendo a una domanda diretta suie sulla possibile morte soprattutto story-driven e più lineare di questo tipo di giochi, ha osservato: "EA si chiedeva se i giochifossero o meno morti? A essere onesti quello non è ciò che hanno effettivamente detto. Penso che, come ogni cosa nel mondo di ...