Amir Issaa presenta al Mamiani il suo libro ‘Vivo per questo’

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – Il 15 luglio alle ore 20,00, il rapperpresenterà il suo“Vivo per questo” al Liceodi Roma. Il rapper e scrittore romano, nel suo“Vivo per Questo” ora in libreria per Chiare Lettere, parla dell’universo giovanile tra gli anni ’80 e ’90, quelli della sua adolescenza. E’ il ritratto di una generazione, quella dei trentenni e dei quarantenni, che sentivano il bisogno di esprimersi e di spaccare il mondo non per diventare famosi, non per arricchirsi o per conquistare più follower, ma “per amore” come diceva il suo amico Napal o “per rabbia e passione”. “La stagione dello skateboard e della breakdance, del writing e dell’inizio del rap .. forse l’ultima in cui non ci si incontrava in rete, ma per strada. In cui assorbivi conoscenze, culture altre, informazioni non con un’occhiata a uno schermo ma toccandole e sentendole raccontare dalla viva ...