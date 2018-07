Ambiente di lavoro ostile | il datore deve risarcire i danni

leggioggi

(Di martedì 10 luglio 2018) Novità in tema die mobbing (anche se velato). L’azienda che non tutela chi è vittima di azioni ostili, pur non rientranti nella definizione di mobbing, è chiamata al risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di garantire l’integrità fisica, morale e la dignità dei dipendenti. A questa conclusione è giunta la Cassazione con sentenza numero 7844 pubblicata lo scorso 29 marzo. La controversia giunta all’esame della Suprema Corte trae le origini dal ricorso avanzato da un dipendente di un istituto di credito non solo illecitamente estromesso dalla direzione generale ma, come accertato nei precedenti gradi di giudizio, vittima di un atteggiamentoe di scherno sul luogo di, in assenza di una qualsivoglia azione di tutela da parte del. Si rammenta che la tutela dell’integrità fisica del lavoratore è sancita nell’ordinamento italiano da due norme ...