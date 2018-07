Amazon cresce con 1 700 assunzioni

Amazon cresce ancora. Il valore di mercato supera 800 miliardi di dollari : Amazon continua ad essere la meta preferita per milioni di consumatori che si affidano al colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos per i propri acquisti online, e non è difficile scoprire il perché. Le spedizioni sono rapide, il catalogo di prodotti è immenso, i prezzi nella gran parte dei casi sono molto competitivi e l’assistenza clienti risponde alle esigenze dei consumatori. Nonostante le critiche che spesso vengono rivolte ...