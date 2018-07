Amazon crea 1 700 posti di lavoro in Italia entro fine anno

Amazon Studios annuncia Invincible dal creatore di The Walking Dead : L’accordo tra la mente creativa di The Walking Dead e Outcast e gli Amazon Studios comincia a dare i primi frutti: al via la realizzazione di una serie a cartoni animati di Invincible tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Co-prodotta da Cory Walker e da Ryan Ottley sarà realizzata in otto puntate di un’ora l’uno. Big news for Invincible fans!! Congrats to @corenthal & @RyanOttley !! https://t.co/Ua4Zjxom6D — Robert Kirkman ...