Amazon assume in Italia 1700 lavoratori | ultime notizie 10 7

newsinforma

: - EdilioC : - Terra2itter : @vecchiotac I problemi sono altri! Amazon Italia che assume 2000 italiani alla volta quando apre un magazzino (tutt… - MyJobManpower : #Manpower assume per #Amazon nuovi #operatori di #magazzino per i Centri di Distribuzione di #Castelsangiovanni e… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Sarebberole unità lavorative cheavrebbe deciso dire in tuttaentro la fine del 2018. Lo ha annunciato ieri, al fine di consolidare la politica espansionistica della famosa azienda di commercio elettronico americana nel nostro Paese. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per: si cercano molti profili Si tratta di una notizia davvero importante., infatti,rebbe a tempo indeterminato e nell’arco di pochi mesi un così elevano numero di unità. Oggi inil numero dei dipendenti dell’azienda statunitense sarebbero circa 3500. Con queste future assunzionisupererebbe entro dicembre prossimo i 5000stabili e contrattualizzati. La strepitosa notizia mette fine alla diatriba innescatasi nei mesi passati con i sindacati. Questi ultimi, infatti, avevano polemizzato con l’azienda di commercio elettronico per l’eccessiva ...