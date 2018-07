Alzheimer | l’aspirina riduce le placche tossiche nel cervello

dilei

: L'aspirina, un'arma anche contro l'Alzheimer? - repubblica : L'aspirina, un'arma anche contro l'Alzheimer? - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: PER CURARE L'ALZHEIMER POTREBBE BASTARE UN'ASPIRINA - LA SCOPERTA DEI RICERCATORI: RIDUCE LE... - Daniele75144186 : RT @diversamentesup: L'Aspirina per curare l'Alzheimer: «Riduce le placche tossiche per il cervello» -

(Di martedì 10 luglio 2018) L’aspirina potrebbe rivelarsi un’arma valida contro l’, poiché è in grado di ridurre lenel. La scoperta arriva da una ricerca scientifica realizzata dagli studiosi della Rush Medical University. Secondo il team di scienziati il farmaco che viene utilizzato per curare mal di testa e sintomi influenzali, sarebbe efficace nel rimuovere gli accumuli che ostacolano le connessioni fra le cellule nervose, provocando l’. Lo studio, pubblicato su The Journal of Neuroscience, è stato effettuato in laboratorio su alcuni topi affetti dalla malattia a cui è stato somministrato acido acetilsalicilico. Dopo la cura con l’aspirina, le analisi hanno evidenziato che lepresenti neldegli animali erano diminuite. La causa potrebbe essere la proteina TFEB, che controlla nell’organismo la rimozione degli ...