Altri tre ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia

Thailandia - Altri tre bambini usciti dalla grotta : Restano da salvare un ragazzino e l’allenatore: in azione gli stessi 19 sub che lavorano da domenica. I ricoverati stanno bene: sotto antibiotico, hanno problemi di sonno

Thailandia - i soccorsi : “Usciti Altri tre ragazzi. Ne rimangono ancora cinque e l’allenatore da salvare” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese questa mattina intorno alle 6 italiane, tre ore in ritardo rispetto al programma a causa del maltempo. Di oggi sono già tre i ragazzi salvati, mentre ne rimangono ancora cinque intrappolati più l’allenatore....

Rita Dalla Chiesa contro Aida Nizar/ “Rispetti le nostre regole - Altrimenti vada da un'altra parte” : Rita Dalla Chiesa contro Aida Nizar: “Rispetti le nostre regole, altrimenti vada da un'altra parte”. La conduttrice torna ad attaccare l'ex concorrente del Grande Fratello(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Difesa - Trenta : “Non compreremo Altri F-35. Valutiamo se mantenere o tagliare i contratti in essere” : “Sicuramente non compreremo nessun altro F-35“. A dirlo, a Omnibus, su La7, è stata la ministra alla Difesa, Elisabetta Trenta. Che poi ha spiegato: “Stiamo analizzando se mantenere o tagliare i contratti in essere. Intorno ai caccia si crea un indotto tecnologico, di ricerca e occupazionale”. Per questo, sostiene la ministra “potremmo scoprire che tagliare costa di più che mantenere“. Pertanto “bisogna ...

