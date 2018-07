All' Università di Siena la Summer School su sviluppo sostenibile

Sviluppo sostenibile : a settembre prende il via la Summer School All’Università di Siena : La prima edizione della “Summer School on Sustainable Development” si terrà all’Università di Siena dal 10 al 21 settembre prossimi. La scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Sustainable Development Solutions Network Italia e del Mediterraneo, Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. ...

ATSC : La Summer School Comunicazione per l'azienda e il commercio torna All'Università di Teramo : A seguire, i docenti del Corso hanno presentato alcuni tra i principali insegnamenti: Comunicazione d'impresa, Sociologia delle organizzazioni, Storia e società del mondo contemporaneo, Idee e ...

Allo Iuss di Pavia al via la settimana dell'orientamento universitario : La settimana si chiuderà con la consegna del Premio Luigi Orsenigo, in memoria del professore ordinario di Economia dell'innovazione Allo Iuss dal 2011 al 2018, nonché coordinatore dei corsi ordinari ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event Alle spAlle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Maestra aretina di 73 anni torna All'università e va in Erasmus in Francia : A 73 anni è iscritta al secondo anno della laurea triennale di Scienze politiche dell'università di Pisa, dopo aver trascorso una vita sui banchi di scuola come Maestra elementare, e ora trascorrerà anche sei mesi in Corsica per ottenere 18 crediti formativi nell'ambito del progetto Erasmus. E' la studentessa Rosella Morbidelli, originaria della provincia di Arezzo ma residente da molti anni a Ceparana (La Spezia), che ha ...

Narni - Università - Allarme di Bruschini - FI - : 'Dati in calo e troppi fuori corso' : Narni " Il capogruppo di Forza Italia Sergio Bruschini esprime preoccupazione per i dati degli iscritti all'Università che sarebbero in calo. Secondo i dati in possesso di Bruschini infatti le nuove ...

Da Henry a Cambiasso gli apprendisti stregoni All'università Mondiale : C'è apprendista stregone e apprendista stregone. In questo Mondiale ne abbiamo visti diversi, ombre del ct ufficiale, gente con il marchio del carattere e della bontà calcistica da poco mandata in ...

Annie Lennox diventa rettore All'università : Annie Lennox regina della cultura universitaria. L'artista è stata infatti nominata rettore della Glasgow Caledonian University, nel corso di una toccante cerimonia all'interno del campus. Il suo ...

Pacco sospetto All'università - intervengono gli artificieri : artificieri, vigili del fuoco, un'ambulanza, polizia e polizia locale sono intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì 2 luglio 2018 in via Pastore, traversa di corso Europa, a San Martino. La strada è ...

Test Medicina 2018/ Oggi via Alle iscrizioni su Universitaly : esame il 4 settembre - disponibili quasi 10 mila : Test Medicina 2018, Oggi via alle iscrizioni su Universitaly: scadenza e data esame, i posti disponibili per gli aspiranti medici. Le ultime notizie: graduatoria e scorrimenti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Chiara Ferragni - 6 mesi di sospensione per aver copiato All'università : Chiara Ferragni è la fashion blogger e social influencer italiana più famosa al mondo. In più di un'occasione, abbiamo parlato della vita precedente della blogger e imprenditrice cremonese prima del suo raggiungimento del successo mondiale.prosegui la letturaChiara Ferragni, 6 mesi di sospensione per aver copiato all'università pubblicato su Gossipblog.it 29 giugno 2018 21:53.

Alla riscoperta delle metropoli futuriste di Mario Chiattone : il progetto europeo dell’Università di Pisa e del Cnr : Facciate continue e svettanti che anticipano le soluzioni dei moderni grattacieli, città con camminamenti e sistemi di trasporto su più livelli dove il senso della velocità ed il movimento sono insiti nelle forme. Sono questi alcuni tratti che caratterizzano il lavoro di Mario Chiattone (1891-1957), architetto futurista legato a Umberto Boccioni e ad Antonio Sant’Elia, i cui progetti sono oggi conservati nel Museo della Grafica di Palazzo ...

CyberChAllenge.it - l'università di Padova vince la seconda edizione della gara fra talenti informatici : Premiate questa mattina al museo di Arte Classica dell’Università La Sapienza di Roma le squadre dell’Università di Padova, del Politecnico di Milano e di Venezia Ca’ Foscari, rispettivamente prima, seconda e terza classificata alla seconda edizione di CyberChallenge.it, il programma che seleziona i migliori talenti informatici del paese tra i 16 e i 22 anni organizzato per il secondo anno dal Laboratorio ...